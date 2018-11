Fluminense decidirá em casa contra o Atlético-PR na semifinal da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira as datas das semifinais da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecem na próxima semana, na quarta e na quinta-feira. As partidas de volta serão nos dias 28 e 29 deste mês.

Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético-PR recebe o Fluminense. O jogo de volta está marcado para o dia 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, também às 21h45.

No duelo entre colombianos, Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla se enfrentam na próxima quinta-feira, em Bogotá, no lendário estádio "El Campin". O segundo confronto está previsto para dia 29, em Barranquilla. As duas partidas terão início às 22h45 (de Brasília).

Dos quatro semifinalistas, apenas o Independiente Santa Fe já levantou a taça. Foi em 2015, ao superar argentino Huracán, nos pênaltis, após dois empates sem gols. O Fluminense foi vice-campeão em 2009, quando perdeu para a LDU, por 5 a 4, no placar agregado. Foi goleado por 5 a 1, em Quito, e venceu por 3 a 0, no estádio do Maracanã.

No ano passado, o Junior Barranquilla foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. Já o Atlético-PR caiu na mesma fase, em 2006, frente ao Pachuca, do México.