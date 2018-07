Fluminense defende ponta contra Cuca, seu ex-salvador

vez neste ano, a primeira colocação na competição. A bola vai rolar às 16 horas, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, num jogo com jeito de decisão, sem favorito e com três jogadores que tratam a bola com muito carinho. São eles: o brasileiro naturalizado português Deco e os argentinos Conca e Montillo.

Na contramão de alguns jogadores do elenco tricolor, certos de que o Cruzeiro leva vantagem pois Cuca conhece bem o adversário, o treinador Muricy Ramalho discorda dessa tese. Ele até reconhece que o Fluminense "mudou muito pouco de 2009 pra cá", mas ressaltou que a equipe

modificou sua forma de jogar. Isso, em sua visão, vai dificultar a vida do treinador do clube mineiro. "Antes, o time atuava no 3-5-2 e, agora, estamos tentando colocar o 4-4-2", declarou o técnico tricampeão brasileiro pelo São Paulo.

Em campeonato de pontos corridos, toda rodada é uma final. Essa frase é tão comum e repetitiva no cotidiano esportivo quanto a tentativa de definir a partida deste domingo como uma decisão antecipada. Algo que Muricy Ramalho rebate de primeira: "O jogo contra o Corinthians, em setembro, também era decisivo e acabou não sendo".

Ele se referia ao confronto em que o Fluminense perdeu os três pontos, mas não a liderança. Neste domingo, se tropeçar, vai cair na tabela. "O Cruzeiro hoje é um dos que melhor joga o futebol. Vamos marcar bem e sair para o jogo. O time do Cruzeiro é muito bom, mas o Flu é o líder e temos que dar valor a isso."

Muricy também valoriza a ausência dos atacantes Fred e Emerson, do volante Diguinho - os três estão machucados - e do lateral-direito Mariano, servindo à seleção brasileira. Para o treinador, os quatro fazem a diferença e o time, querendo ou não, sente a ausência deles.

"A pior coisa que tem no futebol é a contusão. É pior que cansaço. Fizemos um levantamento do número de lesões (de todos os times) do ano passado para esse ano e vimos que dobrou. Alguma coisa não está bem. A musculatura não suporta a carga com o excesso de jogos e viagens", comentou.

Pelo menos ele terá o retorno de Deco, recuperado de contusão. Talvez a volta do luso-brasileiro devolva a confiança e o bom futebol ao Fluminense, que vem de derrota para o Santos, por 3 a 0, no Engenhão, na última quarta-feira.