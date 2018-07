Fluminense defende ponta; Prudente pode ser rebaixado

O duelo entre Fluminense e Goiás, no Engenhão, envolve os dois lados da tabela de classificação. Na parte de cima, o time carioca defende a liderança do campeonato para se manter na luta pelo título - também disputado por Corinthians e Cruzeiro. Na parte de baixo, o clube goiano joga suas últimas esperanças de evitar a queda à segunda divisão. Mesmo com os três pontos, não deixará a zona da degola, mas ganhará uma sobrevida em sua batalha.

Outro confronto entre times que estão em situações opostas na competição acontece na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o empate do Botafogo contra o Ceará no meio de semana, o Atlético Paranaense precisa de uma vitória simples para assumir a quarta colocação e, assim, entrar na zona de classificação à Libertadores de 2011 - a quarta vaga no Brasileirão será dada caso Palmeiras ou Goiás não conquiste o título da Copa Sul-Americana. Seu adversário é o desesperado Prudente, que poderá ser matematicamente rebaixado se for derrotado.

Desespero total é o que poderá ser visto no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Nele jogarão Guarani e Vitória, que lutam contra a queda à segunda divisão. O time de Campinas é o primeiro dentro da zona de rebaixamento e os três pontos em casa o tirarão desta incômoda situação. Os baianos, preocupados com a queda de rendimento neste final de campeonato, querem se livrar de vez de qualquer ameaça.

Em Goiânia, outro clube necessitado de pontos para evitar o descenso é o Atlético Goianiense. A equipe enfrenta o Palmeiras, que ainda tem chances de classificação à Copa Libertadores e mais preocupado com a Copa Sul-Americana - está na semifinal -, e não pode pensar em perder pontos sob o risco de retornar ao grupo dos quatro últimos colocados.

OUTROS JOGOS - Também desesperado por pontos para evitar o rebaixamento - e ainda abalado com a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana -, o Avaí viaja até Porto Alegre para encarar o Internacional. O time gaúcho, sem chances de conquistar o título brasileiro, já pensa no Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado em dezembro.

Por fim, em São Januário, no Rio de Janeiro, o São Paulo busca a vitória sobre o Vasco para se manter vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Derrotado no clássico contra o Corinthians, na última rodada, o clube paulista sabe que mais um resultado negativo significará o fim de qualquer chance de disputar a competição continental pela oitava vez consecutiva.

Confira os jogos deste domingo pela 35.ª rodada do Brasileirão:

17 horas

Fluminense x Goiás - Engenhão

Guarani x Vitória - Brinco de Ouro

Atlético-GO x Palmeiras - Serra Dourada

Internacional x Avaí - Beira-Rio

19h30

Atlético-PR x Prudente - Arena da Baixada

Vasco x São Paulo - São Januário