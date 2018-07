Fluminense define 30 atletas inscritos para Copa Sul-Americana

O Fluminense divulgou na tarde desta terça-feira uma lista de 30 jogadores inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana, competição na qual o time irá estrear nesta quinta, contra o Goiás, às 18 horas, no Maracanã. Com quatro goleiros (Diego Cavalieri, Klever, Marcos Felipe e Felipe Garcia), a listagem só teve a ausência do zagueiro Wellington Carvalho entre os 31 atletas que hoje compõem o elenco tricolor.

Inscrito com a camisa 5, o meia Cícero festejou a chance que o time terá, na competição continental, de se redimir do vexame histórico que amargou na Copa do Brasil, na qual foi eliminada no último dia 13 ao ser goleado por 5 a 2 pelo América-RN, em pleno Maracanã.

"Hora de ''virar a chave'' e pensar na Sul-Americana. Uma competição importante. Vamos trabalhar muito e nos esforçar para conseguir a classificação", ressaltou o meio-campista, que nesta temporada deixou o Santos ao acertar sua ida para a equipe carioca.

O Fluminense foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2009, quando caiu na decisão diante da LDU, do Equador. Depois de ser goleado por 5 a 1 no jogo de ida da final, ficou a um gol do título ao ganhar a partida de volta por 3 a 0, no Maracanã.

Confira a numeração dos atletas e a lista de inscritos do Fluminense: