Fluminense define a programação da pré-temporada

A reapresentação do elenco foi marcada para 4 de janeiro, exatamente 30 dias depois da disputa da última rodada do Brasileirão, quando o Fluminense derrotou o Guarani por 1 a 0, no Engenhão, e conquistou o título do campeonato.

Nos dois primeiros dias de trabalho, os jogadores irão fazer exames médicos e avaliações físicas nas Laranjeiras. Depois disso, o grupo segue para a cidade de Mangaratiba, no litoral do Rio, onde ficará concentrado por um período de dez dias.

Mangaratiba é o mesmo local para onde o técnico Muricy Ramalho levou o time do Fluminense durante a disputa da Copa do Mundo na África do Sul, em julho, quando o Brasileirão foi paralisado. Foi lá, portanto, que começou a arrancada para o título.

O primeiro compromisso oficial do Fluminense na próxima temporada será no dia 20 de janeiro, quando enfrenta o Bangu, em Moça Bonita, na estreia do Campeonato Carioca. Mas as atenções do clube no primeiro semestre estarão concentradas na disputa da Libertadores.