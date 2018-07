Fluminense define lista de 30 inscritos na Copa Libertadores

RIO - O Fluminense divulgou nesta segunda-feira a lista de inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores. Na relação de 30 nomes, o técnico Abel Braga priorizou a base que conquistou o título do último Campeonato Brasileiro, inscreveu os reforços para a temporada 2013 e também apostou em algumas promessas das categorias de base.

A relação de inscritos do Fluminense inclui 21 jogadores que fizeram parte da lista do clube carioca na segunda fase da Libertadores de 2012. Além disso, 10 jogadores escolhidos por Abel foram formados nas categorias de base do clube das Laranjeiras, em Xerém.

Assim, as principais novidades da lista são os jogadores recém-contratados: os laterais Monzón, ex-Lyon, e Wellington Silva, que veio do Flamengo, e os meias Felipe, ex-Vasco, e Rhayner, contratado junto ao Náutico.

O Fluminense estreia na Libertadores nesta quarta-feira, na Venezuela, contra o Caracas, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 8.

Confira a lista de inscritos do time:

Goleiros: Diego Cavalieri, Ricardo Berna, Kléver e Marcos Felipe.

Zagueiros: Leandro Euzébio, Anderson, Digão, Gum e Elivélton.

Laterais: Bruno, Carlinhos, Monzón e Wellington Silva.

Volantes: Jean, Edinho, Valencia, Diguinho e Fábio

Meias: Deco, Thiago Neves, Wagner, Felipe, Eduardo e Rhayner.

Atacantes: Fred, Wellington Nem, Marcos Jr, Samuel, Rafael Sobis e Michael.