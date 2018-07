Fluminense define programação da pré-temporada nos EUA

A pré-temporada iniciará oficialmente no dia 6, com treinos e ações de marketing para divulgar a competição. Pela programação, estão previstos jogos-treinos contra universidades americanas no dia 14. Dois dias depois, haverá treino aberto para os sócios que estiverem acompanhando a delegação.

Pela Florida Cup, o Fluminense fará dois jogos. O primeiro será contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no dia 17, em Orlando. O segundo será contra o Internacional, no dia 20, em Fort Lauderdale. No dia seguinte, a delegação retornará para o Rio de Janeiro para dar sequência à pré-temporada no Brasil.

O primeiro jogo oficial do Fluminense em 2016 será contra o Volta Redonda, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida está marcada para o fim de semana dos dias 30 e 31 de janeiro, com data exata e horário ainda a serem definidos.