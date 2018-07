Fluminense demite Levir Culpi após derrota para o Cruzeiro

Levir Culpi não resistiu à sequência de resultados negativos e foi demitido pelo Fluminense neste domingo, após a derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, no estádio do Mineirão. O clube tricolor anunciou a rescisão do contrato em seu site oficial.

A derrota para o Cruzeiro foi a sexta partida consecutiva sem vitória do clube das Laranjeiras. No Brasileirão, o time caiu para a nona posição, com 48 pontos, três a menos que o Atlético-PR, sexto colocado e último na zona de classificação à Libertadores.

Segundo o anúncio oficial do Fluminense, o auxiliar-técnico Marcão será o treinador do time tricolor até o final do Campeonato Brasileiro, auxiliado por Matheus Costa, que era observador técnico.

Levir Culpi deixa o Fluminense após 52 jogos, com um retrospecto de 22 vitórias, 15 empates e mais 15 derrotas, além do título da Copa Sul-Minas-Rio. O time tricolor, sob o comando do treinador, conseguiu 51,9% de aproveitamento dos pontos.