Fluminense demite Ricardo Drubscky após apenas oito partidas

O Fluminense surpreendeu nesta quarta-feira e anunciou a saída do técnico Ricardo Drubscky. Ele chegou a comandar o treinamento pela manhã, mas depois se reuniu com a diretoria e acertou seu desligamento. A gota d''água para a passagem do treinador pelas Laranjeiras foi a goleada sofrida no domingo diante do Atlético-MG, por 4 a 1, em Brasília.

Se os resultados do Fluminense não eram dos melhores, a surpresa ficou por conta do pouco tempo de Drubscky no clube. Ele havia sido anunciado há menos de dois meses, no dia 24 de março, para a vaga de Cristóvão Borges, demitido após um empate em casa com o Tigres, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

De lá para cá, Drubscky falhou na tarefa de classificar o Fluminense para a decisão do Carioca - foi eliminado na semifinal pelo Botafogo - e teve um começo oscilante no Brasileirão, com uma vitória apertada sobre o Joinville em casa e a goleada sofrida diante do Atlético-MG. Apesar dos resultados, a diretoria do clube garantiu que a saída foi decidida em comum acordo.

"Ricardo Drubscky não é mais treinador do Fluminense Football Club. Após a atividade realizada na manhã desta quarta-feira, nas Laranjeiras, o treinador se reuniu com o diretor executivo Fernando Simone e ambos optaram por interromper o trabalho", informa a nota no site do clube.

O curto período de sua passagem permitiu que Drubscky comandasse o Fluminense em somente oito jogos, com cinco vitórias e três derrotas. A diretoria do clube carioca ainda não se manifestou sobre um substituto e nem informou que assumirá o comando da equipe interinamente.

Ricardo Drubscky foi o segundo treinador do Fluminense do ano, após Cristóvão Borges, que estava no clube desde o ano passado. Ele também foi o segundo técnico da Série A do Campeonato Brasileiro a perder o emprego, um dia depois de Luiz Felipe Scolari ter deixado o Grêmio.

