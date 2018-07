Fluminense derrota Goiás e abre vantagem na Copa do Brasil

RIO - O Fluminense contou com noite inspirada de Samuel e Diego Cavalieri para derrotar o Goiás, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, e abrir vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante marcou o único gol da partida, enquanto o goleiro defendeu cobrança de pênalti de Walter, um dos destaques do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o time carioca em situação favorável para a partida da volta, na próxima quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Um empate garante o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem avançar no duelo vai cruzar com o vencedor do confronto entre Vasco e Nacional-AM.

Jogando em casa, o Fluminense foi superior no primeiro tempo e teve boas chances de gol antes de abrir o placar. Carlinhos e Fred, em uma bola no travessão, ameaçaram o gol de Renan. A bola só entrou aos 42 minutos, em bate-rebate na área. Após falhas de Fred e Igor Julião na finalização, Samuel pegou o rebote e mandou para as redes.

O gol deu mais confiança ao Fluminense até os 6 minutos da segunda etapa. Foi quando Gum acertou a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Walter bateu forte no meio do gol e Cavalieri fez a defesa. O atacante do Goiás ainda teve chance de pegar o rebote, mas foi desarmada pela zaga carioca.

O pênalti assustou o time da casa e desanimou os visitantes. Nem mesmo a entrada de Deco, recuperado de lesão, deu novo fôlego ao meio-campo do Fluminense. O meia, que entrou no lugar de Felipe, chegou a sentir dores na perna novamente e pouco rendeu até o apito final. E o Fluminense teve que se contentar com uma vitória por placar simples diante de sua torcida.

Antes da partida de volta, no Serra Dourada, o time carioca viajará até São Paulo para enfrentar o time de Paulo Autuori, no Morumbi, no domingo, em rodada do Brasileirão. O Goiás vai visitar o Internacional no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 GOIÁS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Gum, Leandro Euzébio e Edinho; Igor Julião, Willian (Diguinho), Jean, Felipe (Deco) e Carlinhos; Samuel (Marcos Júnior) e Fred. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOIÁS - Renan; Vitor, Ernando, Rodrigo, e Willian Matheus; David, Welinton Júnior (Sasha), Dudu Cearense (Neto Baiano), Hugo (Ramon) e Renan Oliveira; Walter. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Samuel, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diguinho, Gum e Jean; Walter.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA - R$ 260.420,00

PÚBLICO - 16.600 pagantes (20.082 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).