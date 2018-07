Fluminense derrota Madureira com gol no fim e vai à semifinal

O Fluminense entrou em campo nesta quarta-feira à noite, em Volta Redonda, precisando da vitória sobre o Madureira para se classificar às semifinais da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Após 89 minutos de sufoco, aos 44 do segundo tempo conseguiu a vitória por 2 a 1 com um gol contra e agora vai enfrentar o Botafogo na semifinal.

O time iniciou a rodada em quinto lugar, dois pontos atrás do próprio Madureira. Levou uma bola na trave no primeiro tempo e só conseguiu abrir o marcador aos 21 minutos do segundo tempo, com Jean, mas a alegria durou apenas nove minutos. Aos 30, Rodrigo Lindoso empatou para o Madureira. Os minutos seguintes foram de pressão desordenada do Flu, mas um lance de azar do lateral-esquerdo Moisés garantiu a classificação tricolor.

No primeiro tempo o Fluminense teve mais posse de bola (57% a 43%), mas deu um chute a gol a menos que o Madureira (6 a 5). A primeira chance clara de gol foi do Madureira, logo aos 4 minutos: após um bate-rebate dentro da área, Rodrigo Pinho dominou a bola perto da marca do pênalti, mas chutou por cima do travessão.

Assustado, o time tricolor avançou e passou a controlar a posse de bola, mas só teve sua primeira chance aos 10 minutos, com uma cabeçada de Wagner. Aos 19, o mesmo Wagner foi lançado e tentou chutar enquanto a bola quicava. Errou, a bola bateu em sua canela e saiu pela linha de fundo, longe do gol.

Um minuto depois foi a vez de o Madureira assustar novamente. Após um escanteio, Thiago Cardoso dominou a bola dentro da área, chutou e acertou a trave direita de Diego Cavalieri. Outro lance de perigo só ocorreu aos 40 minutos, quando o goleiro do Flu evitou o gol do Madureira em mais uma finalização de Rodrigo Pinho.

No segundo tempo o marasmo permaneceu até os 21 minutos, quando Jean recebeu cruzamento de Wellington Silva e marcou de cabeça. Seguiram-se momentos de domínio do Fluminense, mas aos 30 o volante Rodrigo Lindoso chutou colocado no canto e Cavalieri não conseguiu chegar. Quando a pequena torcida do Madureira já comemorava a classificação, Kenedy lançou a bola na área, Lucas Gomes tentou tocar e a bola desviou em Moisés e entrou.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 X 2 FLUMINENSE

MADUREIRA - Jonathan Ribeiro; Filippe Formiga, Thiago Cardoso, Daniel e Moisés; Gilson, Ryan, Rodrigo Lindoso (Marcelo Tavares), Camacho (João Carlos) e Thiago Galhardo; Rodrigo Pinho (Luiz Paulo). Técnico - Toninho Andrade.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique (Marlone) e Giovanni; Marlon, Jean, Gerson e Wagner (Vinicius, depois Lucas Gomes); Kenedy e Walter . Técnico - Ricardo Drubscky.

GOLS - Jean, aos 21 minutos do segundo tempo; Rodrigo Lindoso, aos 30, e Moisés (contra), aos 44.

ÁRBITRO - Pericles Bassols Cortez.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Silva (Fluminense) e Jonathan Ribeiro (Madureira).

RENDA - R$ 33.660,00.

PÚBLICO - 1.374 pagantes.

LOCAL - Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ).