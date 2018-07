Fluminense derrota Nova Iguaçu e garante classificação na Taça Rio

RIO - O Fluminense precisava apenas de um empate para disputar as semifinais da Taça Rio. E, dosando energia, com atuação burocrática, o time derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0, neste domingo, no Engenhão, pela última rodada da fase de classificação do segundo turno do Campeonato Carioca. Assim, conseguiu terminar em primeiro lugar no Grupo B. Agora, enfrentará o rival Flamengo.

O Fluminense nem tem tanto tempo para festejar a classificação na Taça Rio. Na próxima quarta-feira, já enfrenta outra decisão: tem de vencer fora de casa o Argentinos Juniors e torcer para que o América (México) derrote o Nacional (Uruguai), em Montevidéu, para evitar uma eliminação precoce na Libertadores.

"Uma classificação sempre é boa porque dá moral e motiva. Agora, é viajar para a Argentina e se concentrar nesse importante jogo. A gente pode sair da Libertadores", disse o atacante Emerson, prevendo uma partida "duríssima" na quarta-feira, a ser decidida nos detalhes. "O time dos Argentinos Juniors está acostumado com essa competição, joga diante de sua torcida e vai pressionar. O jogo vai ser duro, vai ser uma guerra."

No jogo deste domingo, o Fluminense venceu por 1 a 0 e poderia ter feito mais, mas não exibiu um grande futebol. Nos minutos finais, chegou até a levar um susto do Nova Iguaçu. Sorte que o goleiro Ricardo Berna, com uma bela defesa, evitou o empate.

O gol do Fluminense foi marcado pelo atacante Fred, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Com isso, ele quebrou um jejum de cinco partidas sem marcar e assumiu a artilharia do Campeonato Carioca, com 10 gols. "O alívio não é só pelo gol. A angústia também era porque a bola não estava chegando e hoje ela chegou bastante", disse o jogador.

FLUMINENSE - 1 - Ricardo Berna; Mariano, Gum, Edinho e Julio Cesar; Valencia, Diguinho, Marquinho (Fernando Bob) e Conca (Willians); Araújo (Emerson) e Fred. Técnico - Enderson Moreira.

NOVA IGUAÇU - 0 - Diogo Silva; Foca, Leonardo Luiz, Alex Moraes e Artur; Amaral (Marquinhos), Luan, Lukian e Dieguinho (Nelinho); Willian Barbio e Maicon (Vinicius). Técnico - Zinho.

Gol - Fred, aos 28 minutos do primeiro tempo. Cartão amarelo - Valencia e Marquinho. Árbitro - Marcelo Venito Pacheco. Renda - R$ 91.230. Público - 4.148 pagantes. Local - Estádio Engenhão, no Rio.

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time