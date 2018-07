Fluminense derrota o Bangu em seu retorno ao Maracanã

Em sua primeira partida no Maracanã em 2015, o Fluminense venceu o Bangu por 2 a 1, neste domingo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Fluminense passa a acumular três vitórias em três jogos disputados, e se manteve no alto da tabela de classificação, agora com nove pontos.

Autor do primeiro gol da partida deste domingo, o atacante Fred empatou com ex-flamenguista Hernane na artilharia do novo Maracanã - ambos marcaram 20 vezes no estádio.

Desde os primeiros momentos, o Fluminense procurou encurralar o Bangu em seu campo de defesa, porém, sofria para transpor a forte marcação imposta pelo adversário. Coube ao lateral-direito Wellington Silva usar a velocidade para avançar nas pontas e superar a retranca. Aos 22 minutos, o lateral cruzou para Fred, que se livrou da marcação, dentro da área, e bateu de primeira para abrir o placar.

Após o intervalo, o Bangu adotou uma postura mais ofensiva. O meia Almir, ex-Botafogo, era o jogador que mais incomodava a defesa do Fluminense. Habilidoso, ele desconcertou a marcação do time das Laranjeiras diversas vezes, chegou a aplicar duas canetas e um chapéu. Aos 29 minutos, em cobrança de falta, Almir marcou um golaço para empatar.

Em seguida, o Fluminense, que até então tinha diminuído o ritmo, voltou a atacar. Marlone e Fred foram perigosos em boas finalizações, mas o goleiro Márcio estava inspirado e praticou grandes defesas. Mas, aos 39 minutos, não teve jeito. Robert recebeu livre na área e encobriu Marcio, no gol que garantiu 100% de aproveitamento para o Fluminense no Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 BANGU

FLUMINENSE - Cavalieri; Wellington Silva, Giovani, Henrique e Victor Oliveira (Guilherme Mattis); Edson, Jean, Lucas Gomes (Robert) e Marlone; Vinícius (Walter) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

BANGU - Márcio; Iago, Sergio Raphael, Luiz Felipe e Guilherme; Ives, Magno, Paulinho (Marcos Vinícius) Fernandes, Wendel (Bruno Luiz) e Almir; Matheus Pimenta (Anderson Penna). Técnico: Mário Marques

GOLS - Fred, aos 22 minutos do primeiro tempo. Almir, aos 29, e Robert, aos 39 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philip Georg Benett (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Edson, Henrique, Wellington Silva (Fluminense); Sergio Raphael (Bangu)

PÚBLICO - 13.284 pagantes (15.572 total).

RENDA - R$ 306.275,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.