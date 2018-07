Fluminense supera Grêmio na estreia de Ronaldinho Gaúcho

No confronto de tricolores, a festa foi do carioca. Na partida que marcou a estreia de Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense derrotou o Grêmio por 1 a 0 no Maracanã, neste sábado, e entrou provisoriamente no G-4 do Campeonato Brasileiro. Marcos Júnior, após lance que teve a participação do estreante da noite, fez o gol da vitória.

Apesar da presença de Ronaldinho, o jogo foi marcado por desfalques importantes - e isso se refletiu no futebol apresentado pelas duas equipes. Sem Fred, com pubalgia, o Fluminense jogou sem um atacante de área. O próprio Ronaldinho acabou sendo o jogador mais avançado no primeiro tempo. E o estreante praticamente não chutou a gol, limitando-se a realizar cobranças de escanteio ou tentar lançamentos de efeito a esmo.

Pelo lado gaúcho, as ausências do goleiro Marcelo Grohe e do meia Giuliano tiveram impacto direto. No gol, Tiago se mostrou inseguro e foi o responsável pelo lance de maior perigo para o adversário no primeiro tempo, quando Marcos Junior aproveitou falha em sua saída de gol e chutou com perigo. E no meio-campo, sem Giuliano, a criação ficou comprometida.

Na etapa final, o jogo mudou de figura. Logo aos 4 minutos, Walace tomou o segundo cartão amarelo por falta em Marcos Júnior e foi expulso. Com um a mais, o Fluminense se apoderou do confronto. Avançou a marcação, passou a explorar as jogadas pelos flancos e jogou o Grêmio para seu campo de defesa.

Sentindo o bom momento, Enderson Moreira sacou o lateral Breno Lopes e colocou o atacante Wellington Paulista em campo. Mais tarde, o meia Gerson sentiu lesão e o treinador jogou o time ainda mais para a frente ao optar por Magno Alves. Ronaldinho, assim recuou.

O recuo do jogador para o meio-campo acabou sendo decisivo. Ronaldinho passou a ser o articulador e passou a municiar os atacantes. Até que, aos 31 minutos, o estreante lançou Wellington Paulista, que ajeitou para Marcos Junior, livre, driblar o goleiro e fazer 1 a 0.

Foi só a partir daí que o Grêmio resolveu ir ao ataque. Roger Machado trocou Luan, apagado, e colocou Braian Rodríguez. Não adiantou. O time gaúcho até que ganhou terreno, mas concluiu pouco - e na melhor chance, aos 43, Pedro Rocha perdeu na cara do gol. Já o Fluminense administrou, e fez a festa dos 33 mil presentes ao Maracanã na estreia de Ronaldinho.

Agora com o triunfo, o Fluminense atingiu o terceiro lugar no Brasileirão, com 30 pontos, e passará o domingo torcendo contra outras equipes para seguir no G4. Já o Grêmio é o sétimo colocado, com 27 pontos.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 0 GRÊMIO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Marlon e Breno Lopes (Wellington Paulista); Edson, Jean, Gerson (Magno Alves) e Osvaldo (Gustavo Scarpa); Marcos Junior e Ronaldinho. Técnico: Enderson Moreira.

GRÊMIO - Tiago; Rafael Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, William Schuster (Edinho) e Douglas (Fernandinho); Luan (Braian Rodríguez) e Pedro Rocha. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Marcos Junior, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÃO AMARELO - Walace e Rafael Galhardo (GRE); Henrique, Ronaldinho e Jean (FLU).

CARTÃO VERMELHO - Walace (GRE).

RENDA - R$: 1.257.250,00.

PÚBLICO - 27.842 pagantes (33.288 total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).