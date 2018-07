Fluminense descarta negociar Conca e confia na permanência de Fred

O Fluminense está confiante na permanência do meia argentino Conca e do atacante Fred para a temporada de 2015. Desde o rompimento do clube com a Unimed, sua antiga parceira, e responsável por parte do salários dos dois destaques da equipe, está sendo especulada a negociação desses jogadores.

Nesta quarta-feira, o elenco tricolor se reapresentou na sede das Laranjeiras para dar início à pré-temporada. A expectativa é a de que Conca e Fred só se juntem ao grupo nos Estados Unidos, onde será realizada parte deste período de preparação para 2015.

A apresentação foi acompanhada pelo vice-presidente de futebol do clube, Mario Bittencourt, que falou sobre as especulações em relação a Conca e Fred. "Hoje não existe nenhuma possibilidade de negociar (o Conca). É um jogador que tem a cara do Fluminense, voltou para jogar no Fluminense e jamais manifestou o interesse de sair do Fluminense", contou o dirigente, que, por outro lado, não descartou uma negociação rentável futuramente.

"No futebol, o nunca não existe, mas hoje não existe a menor chance dele sair do Fluminense. Se o Conca manifestar a vontade, que nunca foi manifestada, no futuro, e se essa vontade interessar ao Fluminense, sim, ele pode sair", reconheceu.

Sobre Fred o pensamento também é positivo. "Pelo o que eu entendi das últimas declarações dele, o Fred segue conosco no ano de 2015, até porque é jogador do Fluminense e acho que as declarações dele se referem muito à continuidade dele pós-2015. Para poder continuar a bela história dele no Fluminense e quem sabe encerrar a carreira aqui", disse Bittencourt.

Também nesta quarta-feira foram apresentados oficialmente quatro reforços confirmados pelo clube para esta temporada: os meias Marlone e Vinícius, o atacante Lucas Gomes e o lateral-esquerdo Guilherme Santos.