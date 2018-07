Fluminense descarta priorizar a Copa do Brasil e ainda acredita em vaga no G4

"Enquanto o time tiver chance, temos o dever de buscar. Estou aqui há 15 dias, foram quatro ou cinco jogos decisivos. Infelizmente, conseguimos encaixar um time e perdemos quatro peças. Mas isso não pode servir como desculpa. Tem dez dias para trabalhar, é trabalhar e tentar chegar o mais longe possível nas duas competições", disse.

Assim, Eduardo Baptista descartou priorizar a disputa da Copa do Brasil, torneio em que o Fluminense vai encarar o Palmeiras nas semifinais. "Não podemos poupar, tem uma chance dentro do Campeonato Brasileiro, e estamos numa semifinal de Copa do Brasil. A tendência é de que nesses dez dias você equilibre o time para poder disputar os dois campeonatos", comentou.

Eduardo Baptista reconheceu que o Fluminense teve atuação ruim diante do Santos e apontou que o jogo se decidiu logo no começo, quando o adversário abriu 2 a 0 em apenas dez minutos, com os gols marcados por Lucas Lima e Marquinhos Gabriel.

"Os dois gols atrapalharam. Nós tentamos mexer um pouco para tentar jogo no meio, isso acabou desguarnecendo um pouco o setor defensivo, que acabou ficando aberto ao contra-ataque. Melhorou um pouco no segundo tempo, mas não foi um bom jogo do Fluminense", afirmou.

Com 37 pontos, o Fluminense está apenas em 12º lugar no Brasileirão. O time volta a entrar em campo em 14 de outubro, quando vai encarar o São Paulo, pela 30ª rodada, no Maracanã.