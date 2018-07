Fluminense deve anunciar volante ex-São Bernardo nesta terça

O Fluminense deve anunciar nesta terça-feira a contratação do volante Edson, que atuava no São Bernardo, como reforço para o Brasileirão. Segundo o vice-presidente de futebol Ricardo Tenório, o jogador, que era disputado também pelo Corinthians, já acertou os detalhes do contrato com o clube.

O time volta a campo para enfrentar o Tupi (MG), na próxima quarta-feira, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Uma vitória do por dois ou mais gols de diferença garante a classificação antecipada do time carioca, dispensando a realização da partida da volta.

Para este duelo em Minas Gerais, o técnico Cristóvão Borges afirmou que deve manter o mesmo time que venceu a estreia no Campeonato Brasileiro, no último sábado, contra o Figueirense.