Fluminense deve ter Leandro Euzébio contra o São Paulo

"Ainda não estou 100%, mas conversei com o Enderson e estou confiante com esse meu retorno. Esta semana será importante para recuperar minha melhor forma e meu ritmo para, quem sabe, voltar ao time na estreia do Brasileiro", afirmou o zagueiro, que não atua desde o dia 19 de março.

Com a volta de Leandro Euzébio, o volante Edinho, que vinha sendo improvisado na zaga, retornou ao meio-de-campo no lugar de Valencia. Completaram o setor os meias Conca e Souza, que substituiu Marquinho, lesionado. Deco, com sintomas de gastroenterite, também não treinou.

No ataque, Rodriguinho treinou ao lado de Rafael Moura, já que Fred realizou um trabalho físico e Araújo foi liberado para resolver problemas particulares. Nenhum dos dois jogadores, no entanto, deve ser problema para a partida de domingo. No gol, mesmo criticado, Ricardo Berna manteve-se como titular.