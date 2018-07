Fluminense deve ter novos desfalques no clássico com o Botafogo

A derrota para o Coritiba aumentou a pressão do Fluminense por uma vitória no clássico de sábado, com o Botafogo, pela 34ª rodada do Brasileirão. E, como tem sido costume na competição, o técnico Cristóvão Borges mais uma vez deverá ser obrigado a mexer no time. Isso porque o lateral-direito Bruno e o zagueiro Elivelton dificilmente terão condições de jogo.

Por outro lado, o Fluminense terá o retorno de três jogadores. O volante Edson e o lateral-esquerdo Chiquinho cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Coritiba, enquanto Marlon, que não atuava desde o dia 25 do mês passado, está recuperado de um problema muscular na coxa esquerda. Depois da folga, Cristóvão Borges começa a preparação do time nesta terça-feira. Caso não possa contar com Bruno e Elivelton, a tendência é de que Marlon vá para a zaga e o volante Jean seja deslocado para a lateral - nesse caso, Edson ganhará uma vaga no meio. A dupla saiu de campo mais cedo no jogo do último sábado. Elivelton, que sente dores no púbis, foi substituído ainda no primeiro tempo, enquanto Bruno torceu o joelho na etapa final. Eles irão passar por exames de imagem nesta terça-feira, para saber a gravidade das lesões.