Fluminense deve ter volta de estrelas na Libertadores A confirmação do primeiro jogo entre Fluminense e Emelec (Equador) só para 2 de maio pode ser uma ótima notícia para o Fluminense. Até lá, o técnico Abel Braga deve ter de volta três dos principais jogadores do elenco: Deco, Fred e Thiago Neves. Classificado como primeiro colocado do grupo 8, o time tricolor fará a primeira partidas das oitavas de final na casa do Emelec, em Guayaquil.