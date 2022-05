Fluminense quer ampliar invencibilidade com Fernando Diniz para renascer na Sul-Americana

A chegada de Fernando Diniz deu um novo ânimo ao Fluminense, que tenta continuar vivo na Copa Sul-Americana. Embalado, o time joga suas últimas fichas nesta quinta-feira, quando enfrenta o Unión Santa FÉ-ARG, a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, na Argentina, pela penúltima rodada.

O Fluminense está na terceira colocação do Grupo H, com sete pontos, um a menos que o vice-líder Unión Santa Fé. O líder é o Junior Barranquilla-COL, que na última terça-feira ganhou do Oriente Petrolero-BOL, por 2 a 0, e chegou aos dez pontos. Zerado, o clube boliviano já está eliminado.

Leia Também Fabián Bustos destaca o trabalho dos veteranos na preparação dos jovens no Santos

"O Fluminense depende dele. Isso que temos que fazer. Temos que ir para a Argentina, vencer o jogo e depois vamos para a última rodada dependendo de nós", afirmou o meia Paulo Henrique Ganso, antes do embarque da delegação tricolor para a Argentina na tarde da última terça-feira.

Desde que Fernando Diniz assumiu a vaga de Abel Braga, o Fluminense não perdeu mais: são três vitórias e um empate. O trabalho do novo treinador, inclusive, foi elogiado por Paulo Henrique Ganso, que volta a ficar à disposição depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita.

"Tendo mais dias de treinamento, ele está conseguindo implementar o estilo de jogo dele, que ele gosta. Sem dúvidas o time vai crescer ainda mais. Vencer é o mais importante, para isso trabalhamos. Ele está melhorando a forma de jogar e cada vez mais vamos melhorar", disse o meia.

Ganso, inclusive, deve ser a novidade em relação ao time que iniciou na vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, no último sábado, pelo Brasileirão. Martinelli é quem perderia espaço entre os titulares.

Com o objetivo de retomar a liderança do Grupo H, o Unión Santa Fé teve dez dias de preparação para o jogo contra o Fluminense. A última vez que esteve em campo foi na derrota para o Argentinos Juniors, por 2 a 1, pela última rodada da Copa da Liga Argentina.