Fluminense divulga numeração e deixa a camisa '11' vaga

Na comparação com o ano passado, as principais mudanças são que o lateral Jonathan, que chegou já no meio do Brasileirão, vai assumir a camisa '2' - antes ele tinha o número '18'. Já o meia Cícero, que vinha jogando com a '11', pegou a '7'.

Diego Souza fica com a '10', enquanto Henrique, principal reforço para a temporada vai usar a '33', porque a '3' pertence a Gum. Demais reforços, Richarlison fica com a '19', Felipe Amorim com a '23' e Renato Chaves com a '31'. Mesmo titular absoluto do time, Gustavo Scarpa vai continuar usando a '40'.

Confira a numeração do Fluminense para 2016:

1 - Marcos Felipe

2 - Jonathan

3 - Gum

4 - Marlon Santos

5 - Pierre

6 - Giovanni

7 - Cícero

8 - Edson

9 - Fred

10 - Diego Souza

12 - Diego Cavalieri

14 - Elivélton

15 - Higor Leite

16 - Léo

17 - Osvaldo

19 - Richarlison

20 - Magno Alves

21 - Daniel

22 - Júlio César

23 - Felipe Amorim

25 - Wellington Silva

26 - Ayrton

27 - Douglas

29 - Marlon Freitas

30 - Eduardo

31 - Renato Chaves

33 - Henrique

34 - Matheus

35 - Marcos Junior

40 - Gustavo Scarpa

44 - Nogueira