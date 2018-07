Fluminense diz aguardar retorno de Dalton

A diretoria do Fluminense garantiu que pretende contar com o zagueiro Dalton no elenco e prometeu que o jogador não sofrerá nenhuma represália por ter entrado na justiça contra o clube. O defensor segue sem treinar com o elenco, apesar de ter sido derrotado duas vezes na ação que moveu contra a equipe.

Veja também:

Fluminense voltará para Laranjeiras na próxima semana

Muricy tem uma dúvida para escalar o Fluminense

Fluminense conta com Maracanã lotado contra o Grêmio

"Eu gostaria de reiterar que estamos esperando pela sua volta. Ele tem uma bela trajetória no Fluminense e está tudo pronto para o seu retorno. O armário continua disponível para ele, arrumadinho, e vamos colocar uma pedra nesse assunto", afirmou Alcides Antunes, vice-presidente de futebol do clube.

Dalton entrou na justiça contra o Fluminense solicitando a rescisão do seu contrato, alegando atraso no depósito do FGTS. O jogador, porém, foi derrotado duas vezes na justiça e segue ligado ao clube das Laranjeiras.