Fluminense diz que está próximo de anunciar André Luis

O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Alcides Antunes, anunciou nesta quarta-feira que o clube ficou próximo de um acerto com o zagueiro André Luis, do São Paulo. O dirigente ainda confirmou o interesse do clube carioca no meio-campista Cléber Santana, também do time do Morumbi.

"A negociação do André Luis está bem adiantada e devemos concluir ainda hoje (quarta-feira). Já com o Cléber Santana ainda não tem nada certo. É um jogador que nos interessa, mas ainda não tem nada certo", revelou Antunes.

O dirigente também falou sobre a negociação do Fluminense com o meia Deco, do Chelsea, que admitiu a possibilidade de atuar pela equipe carioca nesta temporada. "Já conversamos com o Deco, sentimos que ele está com vontade de voltar ao Brasil e dissemos que o Fluminense está interessado. Já fizemos a nossa parte e agora temos que aguardar ele se liberar do Chelsea para concluir, ou não, a negociação", informou o dirigente, que se negou a comentar valores da possível contratação.

"Não existe este salário que estão especulando. Acho um desrespeito falar de salário de qualquer pessoa. Mentira, esses valores não existem e ainda atrapalham a negociação", reclamou.

Para completar, Antunes ainda disse que as negociações para a contratação do volante Edinho, do Palmeiras, seguem em curso. Ao falar sobre o assunto, ele descartou a possibilidade de o lateral Julio César e o zagueiro Dalton serem usados no negócio como moeda de troca.

"Foi iniciada uma conversa com o vice-presidente do Palmeiras. O Edinho é um jogador que nos interessa e vamos fazer de tudo para contratá-lo. Mas essa informação de que ele seria trocado pelo Julio e pelo Dalton não existe. O Julio César não vai sair do Fluminense, está completamente incorporado. Já o Dalton está com uma ação na Justiça e nem poderia ser negociado", esclareceu.