Fluminense domina lista de prêmios dos melhores do Brasileirão pela CBF

RIO - O campeão Fluminense domina a lista dos premiados do Campeonato Brasileiro 2012 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A relação divulgada nesta sexta-feira pela entidade traz quatro jogadores na seleção do campeonato e mais o técnico Abel Braga.

O atacante Fred, artilheiro do Nacional com 19 gols, ainda leva outra estatueta, a de Craque do Brasileirão.

O Atlético-MG, atual terceiro colocado, aparece coladinho no campeão, também tem quatro jogadores na seleção e ainda o atacante Bernard como a revelação.

Completam a lista Corinthians, São Paulo e Santos com um jogador premiado cada.

Confira como ficou a seleção dos melhores:

Diego Cavalieri - Fluminense

Marcos Rocha - Atlético-MG

Leonardo Silva - Atlético-MG

Réver - Atlético-MG

Carlinhos - Fluminense

Paulinho - Corinthians

Jean - Fluminense

Ronaldinho Gaúcho - Atlético-MG

Lucas - São Paulo

Fred - Fluminense

Neymar - Santos

Melhor técnico - Abel Braga - Fluminense

Craque Brasileirão 2012 - Fred - Fluminense

Revelação - Bernard - Atlético-MG