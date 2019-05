Fluminense domina no 1º tempo e goleia Atlético Nacional pela Sul-Americana

No Maracanã, o Fluminense conseguiu abrir uma boa vantagem na segunda fase da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o time tricolor recebeu e venceu o Atlético Nacional, pelo placar de 4 a 1, em partida válida pela rodada de ida. O grande destaque do jogo foi o jovem atacante João Pedro, que marcou três gols em um primeiro tempo avassalador dos cariocas.

O resultado possibilita o time brasileiro a perder por até dois gols de diferença na partida de volta, que está agendado para a próxima quinta-feira (29), na Colômbia. Quem avançar, irá pegar o vencedor de Deportivo Cali-COL e Peñarol-URU na próxima fase. No jogo de ida, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Em casa, o Fluminense começou a partida de forma avassaladora. Logo aos dois minutos, Yony González fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A zaga tentou afastar, mas João Pedro apareceu livre para cabecear para o fundo das redes. Cinco minutos depois, o próprio atacante marcou o segundo gol. Aos sete, ele recebeu um lançamento de Daniel na entrada da área e de perna esquerda conseguiu tirar do goleiro, que só olhou a bola entrar.

Assustado, o Atlético Nacional até tentou responder em um chute de Barcos aos dez minutos, mas a bola explodiu na trave antes de sair. Porém no lance seguinte, o Fluminense fez mais um. Aos 11, João Pedro cruzou na medida para Luciano que chegou batendo, sem chances para o goleiro adversário. Já aos 16, o time colombiano conseguiu descontar de pênalti. Após Deiver Machado ser derrubado na área, Barcos converteu a cobrança.

O primeiro tempo continuou alucinante e, aos 32 minutos, o Fluminense marcou o quarto gol. Caio Henrique cruzou na área e João Pedro tentou duas vezes para fazer seu "hat-trick". Já no lance seguinte, Yony González foi derrubado na área e o time carioca teve a chance de marcar mais um, de pênalti, mas o próprio atacante parou na defesa de Cuadrado. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou com o placar de 4 a 1.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada mas a bola não voltou a balançar as redes. Apesar disso, o Fluminense teve boas chances. Aos 13, a zaga se atrapalhou e a bola sobrou para João Pedro, que tocou para Luciano, que chutou por cima do gol. Aos 20, o mesmo atacante girou em cima do zagueiro mas parou em uma boa defesa de Cuadrado.

Já, aos 25, João Pedro ficou muito perto de marcar seu quarto gol no jogo. O jovem jogador recebeu um passe açucarado, mas acabou parando no goleiro adversário. Aos 35, foi a vez de Gilberto, mas apesar de ter feito uma bonita jogada, o lateral pegou forte demais na bola, que saiu por cima do gol. Por isso, o jogo terminou mesmo com o placar de 3 a 1.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 x 1 ATLÉTICO NACIONAL

FLUMINENSE - Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Allan, Daniel (Igor Julião) e Paulo Henrique Ganso; Luciano (Marcos Paulo), João Pedro (Pablo Dyego) e Yony González. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO NACIONAL - Cuadrado; Gilberto García, Bocanegra, Nicolás Hernández e Deiver Machado; Rovira, Sebastián Gómez, Juan Ramirez (Yabur) e Cepellini; Vladimir Hernández e Barcos. Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - João Pedro, aos 02, aos 07 e aos 32, Luciano, aos 11, e Barcos (pênalti), aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio Henrique(Fluminense); Nicolás Hernández, Yabur, Cepellini e Revira(Atlético Nacional-COL).

ÁRBITRO - Roberto Tobar Vargas (Chile).

RENDA - R$ 761.850,00.

PÚBLICO - 26.494 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).