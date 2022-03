Fluminense e América decidem vaga na fase de grupos da Libertadores fora de casa

Fluminense e América terão adversários duros na briga por vaga na Fase de Grupos da Copa Libertadores. O time mineiro enfrentará o Barcelona de Guayaquil, enquanto a equipe carioca aguarda o confronto entre Atlético Nacional e Olimpia para conhecer seu adversário. E o que os dois clubes brasileiros têm em comum? O fato de terem que decidir suas vidas fora de casa.

Vice-campeão em 2008, o Fluminense é apenas o 30º colocado do ranking da Conmebol. Na terceira fase, os times mais bem colocados nesta lista terão o direito de decidir em casa a vaga na fase de grupos. E o clube carioca leva desvantagem, pois enfrentará o Olimpia, com três títulos do torneio, ou o Atlético Nacional, que já levantou duas taças continentais.

O maior campeão paraguaio da Copa Libertadores é o 14º colocado do ranking, enquanto o Atlético Nacional, principal representante da Colômbia, é o nono. Ou seja, quem passar decidirá a vaga em casa contra o Fluminense.

A disparidade é mais evidente ainda no caso do América. O time mineiro participa pela primeira vez do torneio e terá pela frente um clube de muita tradição, que ocupa a 18ª colocação do ranking e já chegou duas vezes na decisão, em 1990 e 1998, em ambas acabou com o vice-campeonato.

Sendo assim, o América terá o mesmo itinerário da estreia. Iniciará o combate em Belo Horizonte e fechará no Equador. Datas e horários serão definidos pela Conmebol nesta sexta-feira.