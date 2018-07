Fluminense e Botafogo prometem fazer clássico tenso no Maracanã

Fluminense e Botafogo prometem fazer um clássico tenso neste sábado, a partir das 19h30, no Maracanã. As duas equipes chegam à 34ª rodada do Brasileirão em situações opostas na tabela de classificação e precisando da vitória. Ao Fluminense, os três pontos da partida mantêm vivo o sonho de uma vaga na Libertadores do próximo ano. Já para o Botafogo, o sucesso diante do rival é fator crucial na luta contra o rebaixamento.

Os times vêm de derrota na última rodada, mas a fase do Fluminense é melhor. Antes de sucumbir para o Coritiba na semana passada, emendou uma série de quatro vitórias. E é a retomada desses resultados que almeja o técnico Cristóvão Borges.

"O que temos que conseguir é a mesma sequência que tínhamos antes do Coritiba. Temos que continuar ganhando. Se fizermos uma nova sequência, não precisa nem olhar para ninguém que vamos chegar lá", disse Cristóvão Borges, ao comentar sobre a luta pela vaga na Libertadores. "Se perder, fica mais difícil."

O treinador aparentava ter o time definido na quinta-feira, mas no último treino antes do jogo resolveu fazer mistério. Dado como certo na lateral direita, Jean agora pode ser escalado no meio. Ele poderia atuar na vaga de Wagner, que foi poupado na atividade de sexta, ou de Valencia. Caso isso se confirme, Breno atuará pelo lado direito da defesa.

No Botafogo, um bom resultado passa pela superação dos jogadores. Não bastasse a fase ruim - foram apenas quatro pontos nos últimos 15 disputados, incluindo a derrota para o Atlético-PR na rodada passada -, o time está cheio de problemas para o jogo deste sábado.

Jobson sente dores na coxa e Gabriel, no tornozelo. A dupla foi poupada no último treino, mas irá a campo diante Fluminense. O mesmo não acontecerá com Carlos Alberto, que ficou de fora de todos os treinos da semana. Suspenso pelo STJD, o volante Airton também está fora.

Por outro lado, o técnico Vagner Mancini exalta o retorno do zagueiro André Bahia e do volante Marcelo Mattos. "A volta do Bahia dá uma consistência muito boa ao sistema defensivo, ainda mais que vamos usar o Sidney na esquerda, um jogador que é meia", considerou. "(Marcelo Mattos) É um jogador de muito vigor, que cobra muito dos companheiros. Ele sabe fazer a marcação e joga duro nas bolas. Faz com que o time tenha espírito diferente", completou.