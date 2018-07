Fluminense e Cruzeiro têm jogos pela Copa do Brasil adiados

O Fluminense teve seu jogo de volta diante do Tombense alterado. Do dia 14 de abril, a partida passou para 27 de abril, uma quarta-feira, às 21h45, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. De acordo com a CBF, a mudança foi ocasionada para ajuste na grade da TV Globo e o local foi definido por pedido do time carioca. Vale lembrar, no entanto, que as duas equipes fazem o jogo de ida nesta quarta, em Muriaé, e o Fluminense pode evitar a volta se vencer por dois ou mais gols de vantagem.

Já o Cruzeiro teve seu confronto de ida contra o Campinense alterado. A partida passou do 13 de abril para o dia 20, quarta-feira, porque o time paraibano disputará a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport, na data previamente definida. O jogo de volta, se necessário, passou do dia 20 para o dia 27. Os locais permanecem inalterados e serão o Estádio Amigão e o Mineirão, respectivamente.

Outros clubes também tiveram suas partidas alteradas. O Atlético-PR, por exemplo, não mais receberá o Brasil de Pelotas para o jogo de volta no dia 14, mas sim um dia antes, na Arena da Baixada. Situação inversa a do Figueirense, que viajaria para encarar o Lajeadense no dia 13, mas viu seu jogo ser transferido para o dia seguinte.