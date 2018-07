Fluminense é eliminado da Copa São Paulo pelo Botafogo-SP

O Botafogo-SP surpreendeu e despachou um dos grandes favoritos ao título da 46.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um futebol convincente, o time de Ribeirão Preto superou o Fluminense por 3 a 2, neste sábado, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e garantiu uma vaga nas quartas de final.

O Fluminense é o segundo maior campeão da Copa São Paulo com cinco taças, atrás apenas do Corinthians, que soma oito títulos.

O grande destaque da partida foi o atacante Isaac Prado, que marcou dois gols para o time paulista aos 14 e aos 22 minutos do segundo tempo. Ele chegou aos oito gols e isolou-se na artilharia do torneio. O meia Alex abriu o placar para o time botafoguense, aos 10 da primeira etapa, enquanto que Patrick descontou aos 36 do segundo e nos acréscimos, aos 48, Marlon Freitas diminuiu para os cariocas e deu números finais ao confronto: 3 a 2.

Um duelo das quartas confirmado é entre Palmeiras e Vitória. O time paulista superou o Ituano por 3 a 1, enquanto que os baianos surpreenderam o Cruzeiro por 2 a 0. Neste domingo, serão disputados mais quatro partidas: Corinthians x Goiás, São Caetano x Figueirense, Criciúma x São Paulo e Flamengo x Atlético Mineiro.