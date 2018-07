Fluminense e Flamengo apostam em estratégias distintas em clássico pela Taça Rio

Já garantidos na semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela sexta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual, com estratégias bem distintas.

O Flamengo, já garantido na semifinal devido à sua pontuação na classificação geral, está focado em vencer o clássico e escalará forma máxima. É, ao menos, o que garantiu Zé Ricardo. A única exceção, segundo pontuou o treinador, são os jogadores desgastados e que correm risco maior de sofrer lesão.

Estariam nesta lista o zagueiro Réver, o meia argentino Mancuello e o volante Rômulo, que reclamaram de dores musculares nos últimos jogos. De todo modo, o treinador enalteceu a importância do clássico para o Flamengo, líder de seu grupo na Taça Rio, com 11 pontos.

"Acredito que vamos ter um Fla-Flu um pouco diferente no que diz respeito aos condimentos do jogo", ponderou. "Estamos encarando o jogo de forma muito séria, porque visualizamos no jogo de domingo mais uma possibilidade para nos colocarmos à prova, nos preparando para a próxima fase do Carioca e para encarar o Atlético Paranaense no dia 12 (deste mês)", acrescentou Zé Ricardo, referindo-se ao jogo pela Copa Libertadores.

Campeão da Taça Guanabara, por sua vez, o Fluminense irá encarar o Flamengo com o time reserva, conforme antecipou o técnico Abel Braga. A ideia é preservar os titulares para a estreia na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Liverpool-URU, no estádio do Maracanã, no Rio.

A estratégia vem sendo utilizada por Abel Braga em boa parte do segundo turno, o que tem possibilitado uma importante rodagem ao elenco. Mesmo escalando o time alternativo em boa parte dos jogos, o Fluminense lidera o seu grupo com 10 pontos.

O treinador, no entanto, acrescentou que o jogo será importante e ressaltou a sua confiança no elenco. "O Flamengo tem uma boa equipe, mas o nosso time também tem qualidade. Os garotos têm alma. Vamos respeitar o nosso adversário da mesma maneira que fizemos na Taça Guanabara, mas vamos procurar fazer o nosso melhor".