Fluminense e Flamengo fazem clássico de olho na ponta

RIO - O estádio do Maracanã recebe neste domingo o primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro. A partir das 16 horas, Fluminense e Flamengo se enfrentam pela quarta rodada tentando um lugar na parte de cima da tabela de classificação. Enquanto o time tricolor tenta se recuperar da derrota em casa para o Vitória, a equipe rubro-negra vai em busca de sua segunda vitória na competição.

Satisfeito com a reação da equipe do Flamengo na vitória de virada por 4 a 2 sobre o Palmeiras no último domingo, o técnico Jayme de Almeida decidiu utilizar praticamente a mesma escalação para o clássico, mas com a volta do capitão Léo Moura, que estava suspenso. "O time é o que terminou o jogo com o Palmeiras. Sai o Negueba e entra o Luiz Antonio na posição que o Negueba jogou, no meio de campo. Além disso, o Léo Moura volta para a lateral", disse.

A aposta do Flamengo para o jogo é o meia argentino Lucas Mugni. O jogador foi um dos destaques do último jogo e vem agradando nos treinamentos. Por isso, o técnico resolveu dar a ele uma nova oportunidade. "Seria uma incoerência tirar o Mugni agora. Ele nos ajudou a virar o jogo contra o Palmeiras, teve participação direta em dois gols no segundo tempo. Vamos dar moral para o menino", destacou.

Do outro lado, vindo da primeira derrota desde que assumiu o time, no mês passado, o técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, avalia que a equipe tem que manter a mesma postura. "Viemos de um insucesso, mas estamos tranquilos pois temos a convicção do que estamos fazendo. Apesar da derrota (para o Vitória), jogamos de forma ofensiva. É dessa maneira que eu quero", disse.

Cristóvão Borges avaliou ainda que o clássico deste domingo será equilibrado. "Quando o rival é um Flamengo, um time grande, que tem a obrigação com a vitória, isso faz com que o jogo seja igual", comentou.