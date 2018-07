Fluminense e Flamengo fazem o clássico carioca no Engenhão

Seria fácil embarcar no clichê de que clássico não tem favorito, ainda mais em um duelo historicamente equilibrado. Mas neste aqui há que se apontar vantagem para os rubro-negros. O time de Vanderlei Luxemburgo vem completo para o confronto, com o que tem de melhor no momento e um banco de reservas que tem feito a diferença nas série de vitórias.

No lado tricolor, o técnico Abel Braga tem sérios problemas. Fred está na seleção brasileira; Mariano, suspenso; e mais grave, Conca disse adeus para jogar na China por milhões. Claramente, entra enfraquecido contra um adversário confiante de si e com muitas opções.

Tal fato não passa despercebido pela Gávea. Os rubro-negros se mostram conscientes de que eis aí uma boa oportunidade para arrancar uma vitória sobre o rival, quando este sofre com tais problemas. No segundo turno, a situação pode ser inversa. "O Flamengo pode tirar proveito porque o Conca era o cérebro do Fluminense. Tem ainda a ausência do Mariano e do Fred. De alguma forma temos de aproveitar. Temos de fazer por merecer a vitória", discursou Junior Cesar.

Abel Braga não esconde a preocupação. Sabe que o campeonato é longo e ausências serão constantes, por isso pede à diretoria pelo menos mais dois reforços. Depois da contratação do zagueiro Márcio Rosário, do volante Rodrigo e do atacante Ciro, o técnico tricolor quer um meia para a vaga do argentino e mais um homem de frente.

"Estamos aguardando resolver a situação do Rafael Sobis. Não tem nada certo, mas existe a possibilidade também de um meia para suprir a ausência do Conca. Para a zaga eu estou satisfeito com as opções que temos", analisou Abel. Na vaga de Mariano, grande chance de Diogo atuar improvisado. No ataque, Ciro e Rafael Moura, que volta de suspensão. Marquinho ocupa a vaga de Conca no meio.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Diogo, Gum, Márcio Rosário e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Marquinho e Souza; Ciro e Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Junior Cesar; Willians, Airton, Renato e Thiago Neves; Ronaldinho Gaúcho e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ); Horário: 16 horas; Local: Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).