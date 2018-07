Fluminense e Flamengo fazem o clássico no Maracanã

Enquanto a equipe do Flamengo dá adeus a Adriano, que está na iminência de acertar sua transferência para a Roma, o Fluminense está cauteloso quanto a participação de Fred no clássico desta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Flamengo vai atrás de Washington para vaga de Adriano

Fred fica fora de treino e vira dúvida no Fluminense

O atacante tricolor se queixa de dores na coxa direita e é dúvida. Pode ser um Fla-Flu sem as principais estrelas dos dois clubes. Se Adriano, cujo contrato acaba no fim do mês, se não jogar, a maior preocupação da defesa do time das Laranjeiras é com o atacante Vágner Love, que vive boa fase no Flamengo.

Tão perigoso quanto Vágner Love é o atacante Fred e todos nas Laranjeiras torcem para ele estar em campo nesta quarta. O exame de ressonância magnética realizado na terça pela manhã não apontou qualquer tipo de lesão na coxa direita do artilheiro, mas ele reclama que está sentindo dores.

No Flamengo, a ausência de Adriano não é o único problema. O volante Willians está fora do jogo por ter fraturado a mão direita. Só vai voltar a jogar depois da Copa do Mundo da África do Sul. O meia Michael, com dores no joelho direito, é dúvida. Já o atacante Bruno Mezenga foi negociado com o Legia Varsóvia, da Polônia.

Com isso, o técnico Rogério promoveu mudanças no time. Ele começou o treino de terça-feira com Bruno, Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Rômulo, Toró, Fernando e Ramon; Vagner Love e Vinícius Pacheco. Pouco depois, o técnico tirou Rômulo e Ramon e escalou Welinton e Camacho.