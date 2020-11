Fluminense e Flamengo mantêm parceria e seguirão na gestão do Maracanã até abril

O Maracanã seguirá sendo a casa do Fluminense e do Flamengo. O clubes mantiveram a parceria e renovaram o acordo de gestão do estádio por mais 180 dias. O novo contrato, iniciado neste mês, será válido até 30 de abril de 2021.

Os times administram o estádio desde abril de 2019 e essa e a terceira renovação do Termo de Permissão de Uso com o Governo do Rio de Janeiro. Enquanto o Flamengo não cumpre a promessa de ter um estádio próprio, ambos vão dividindo a gestão.

E o Maracanã vem dando sorte ao Fluminense. São 6 jogos de invencibilidade atuando no estádio, com cinco vitórias e um empate. Os bons resultados levaram o time à quarta posição do Brasileirão. A última derrota no estádio aconteceu em setembro, diante do Flamengo, por 2 a 1.

Domingo os cariocas recebem o Grêmio e podem entrar de vez na briga pelo título. São somente três pontos de distância para Inter e Flamengo. Manter o bom desempenho caseiro é chance de começar a sonhar grande na competição.

O técnico Odair Hellmann terá a volta de Fred e Dodi, que cumpriram suspensão na importante vitória sobre o Fortaleza, fora de casa. Nenê, que sentiu dores musculares na coxa esquerda, ainda é dúvida.

O meia é o artilheiro do time no ano e faz trabalhos separados do grupo. Ele corre contra o tempo para tentar jogar no domingo, às 20h30. Além dele, o atacante Pacheco também está em fase final de tratamento e pode pintar em breve.

Além da boa fase no Maracanã, o Fluminense ainda defenderá uma invencibilidade de oito jogos ou um mês contra o Grêmio.