Fluminense e Sport fazem jogo ruim e ficam no 0 a 0 no Maracanã

Fluminense e Sport fizeram um jogo morno no encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no 0 a 0 no estádio do Maracanã, no Rio. Com o resultado da partida realizada neste domingo, o time tricolor chegou aos 11 pontos e subiu para a quinta colocação, enquanto que os pernambucanos, com um a mais, mantiveram-se invictos e no G4.

No Fluminense, o técnico Enderson Moreira mandou a campo a equipe que considera titular, sem nenhum desfalque. Mas nem por isso o time conseguiu se impor no primeiro tempo. Apático ofensivamente, com Fred isolado pelo meio e com Vinícius, Wagner e Gerson apagados pelos lados do campo, o time criou pouco.

Do outro lado, o Sport não era muito diferente. Com desfalques e poucas opções no banco de reservas, o técnico Eduardo Baptista optou por colocar em campo uma equipe cautelosa, que procurou trocar passes no meio e arriscar pouco na frente. O resultado foi um primeiro tempo de poucas finalizações (duas para o Fluminense, uma para os pernambucanos) e muitos passes errados (foram 53 no total).

Para o segundo tempo, o time carioca ganhou um desfalque importante. O atacante Fred sentiu a coxa esquerda no fim da etapa inicial e não voltou para os últimos 45 minutos. Magno Alves entrou em seu lugar. Mas, apesar disso, o Fluminense melhorou. O time avançou suas linhas, passou a explorar melhor os flancos - em especial o esquerdo, com Giovanni - e a arriscar mais os chutes a gol. Nos primeiros 15 minutos, foram cinco finalizações.

Ao mesmo tempo, o Sport, que na etapa inicial se limitou à defesa, passou a contra-atacar e tentar chutes de longe. Aos 15 minutos, na melhor chance, Diego Souza bateu rasteiro e Diego Cavalieri fez boa defesa.

Depois disso, porém, as finalizações voltaram a cair. Mesmo que o Fluminense tivesse mais posse de bola e propusesse mais o jogo, o time passou a abusar de lançamentos sem direção ou do chuveirinho na área. E foi justamente com um levantamento na área, afastado pela zaga sem problemas, que o jogo encerrou. Não tinha mesmo como a partida sair do 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 0 SPORT

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Renato (Wellington Silva), Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Wagner, Vinícius (Marco Júnior) e Gerson; Fred (Magno Alves). Técnico: Enderson Moreira.

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Neto e Diego Souza; Mike (Danilo) e Maikon Leite (Rodrigo Mancha). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - Wagner, Wellington Silva e Marco Junior (Fluminense); Renê e Matheus Ferraz (Sport).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA - R$ 368.520,00.

PÚBLICO - 13.108 pagantes (15.411 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).