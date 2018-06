Fluminense é surpreendido e 10 clubes avançam à 2ª fase na Copa São Paulo

O Fluminense foi surpreendido pelo Tubarão-SC, neste sábado, e já vê vaga à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ameaçada no Grupo 8. Em compensação, outros 10 clubes, sendo seis paulistas, comemoraram a classificação. Votuporanguense e Atlético Paranaense pelo Grupo 2, Penapolense pelo Grupo 7, Londrina pelo Grupo 14, Ituano e Vila Nova pelo Grupo 16, Ceará e São Bernardo pelo Grupo 25 e Santo André e São Paulo-AP, pelo Grupo 31, avançaram com uma rodada de antecedência.

Os clubes garantidos se juntam a outros seis times, que já estavam classificados desde sexta-feira. Entre eles Novorizontino e Santos (Grupo 4), Taubaté e Palmeiras (Grupo 27) e América-MG e Portuguesa (Grupo 32).

O Tubarão conquistou uma virada heroica sobre o Fluminense, que saiu na frente no primeiro tempo, mas sofreu a virada com três gols na segunda etapa, em Marília (SP). O placar de 3 a 2 deixa os cariocas na segunda posição do Grupo 8, com três pontos. Está atrás do líder Marília, que soma quatro. O time catarinense também tem três pontos, mas saldo pior (2 a 0). O Mogi Mirim é o lanterna da chave, com apenas um ponto.

Se seis times de São Paulo classificaram-se, o Guarani também ficou perto da vaga. O clube de Campinas (SP)superou o Fernandópolis por 4 a 2, em Fernandópolis (SP), e assumiu a liderança do Grupo 1, com quatro pontos. Supera o Madureira-RJ no saldo de gols (4 a 2). Criciúma e Fernandópolis aparecem na sequência, com dois e zero ponto, respectivamente.

Confira os resultados pela 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Fernandópolis-SP 2 x 4 Guarani-SP

Votuporanguense-SP 3 x 0 Rio Preto-SP

José Bonifácio-SP 0 x 0 Mirassol-SP

Marília-SP 0 x 0 Mogi Mirim-SP

Comercial-SP 0 x 2 Juventude-RS

Desportivo Brasil-SP 0 x 2 Londrina-PR

Primavera-SP 0 x 1 Atibaia-SP

Ituano-SP 1 x 0 XV de Piracicaba-SP

Elosport-SP 1 x 2 Comercial-MS

São Bernardo-SP 3 x 0 São Caetano-SP

Flamengo-SP 1 x 2 Guarulhos-SP

Nacional-SP 2 x 3 Santo André-SP

Penapolense-SP 2 x 0 Linense-SP

Madureira-RJ 0 x 0 Criciúma-SC

Timon-PI 0 x 1 Atlético-PR

América-PE 0 x 0 Figueirense-SC

Tupã-SP 0 x 1 XV de Jaú-SP

Tubarão-SC 3 x 2 Fluminense-RJ

Rio Branco-SP 1 x 1 Paraná-PR

União-MT 1 x 1 Paysandu-PA

Globo-RN 0 x 5 Vitória-BA

Santa Cruz-AL 0 x 2 Vila Nova-GO

Atlântico-BA 0 x 2 Coritiba-PR

Rio Branco-AC 0 x 6 Ceará-CE

Sete de Setembro-AL 0 x 0 Goiás-GO

São Paulo-AP 3 x 1 ABC-RN