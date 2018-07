Fluminense e Vasco apostam em estratégias distintas para semifinal do Carioca

Uma fórmula esdrúxula, uma série de jogos com estádios vazios e, ainda pior, uma sequência de clássicos desinteressantes, com equipes reservas e sem qualquer apelo à torcida. Mas, enfim, depois de mais de três meses, o Campeonato Carioca tem sua primeira partida realmente decisiva neste sábado, com a disputa das semifinais entre Fluminense e Vasco, às 19 horas, no Maracanã.

E, para um duelo tão importante, as duas equipes apostam em estratégias totalmente distintas. O Fluminense, por exemplo, mesmo com a vantagem do empate, promete não abrir mão de seu futebol ofensivo. E, como tem sido costume, o técnico Abel Braga fechou parte dos treinos e fez mistério sobre a escalação.

Sem a presença de Henrique Dourado, ainda lesionado, Pedro deve ser mantido no time titular. Marquinhos Calazans, contudo, tem entrado bem e pode ficar com a vaga de Léo na lateral esquerda, enquanto Douglas e Wendel brigam pela posição no meio-campo.

Independentemente do time que iniciará, o foco do Fluminense é um só: manter a ofensividade mesmo podendo empatar. "Estamos focados no Vasco. Sabemos da nossa vantagem, mas não vamos pensar no empate, procuraremos vencer a partida. Nosso comportamento vai ser o mesmo que apresentamos ao longo do ano e, se Deus quiser, conseguiremos a vitória", destacou o atacante Pedro.

O Vasco, por sua vez, segue linha inversa à do Fluminense: é mais defensivo, aposta nos contra-ataques e não faz questão alguma de esconder a escalação. E, como já antecipou o técnico Milton Mendes, Guilherme Costa será a aposta para a semifinal.

O jogador irá substituir Andrezinho, que sentiu um incômodo no músculo adutor e não foi relacionado para o jogo. Mas, ao mesmo tempo, ajudará a dar mais velocidade para o Vasco, que precisa da vitória para se garantir na decisão.

"É um jogador (Guilherme) que estava lesionado quando cheguei e que entrou muito bem no jogo passado. Vinha demonstrando nos treinos que merecia uma oportunidade", elogiou Milton Mendes. "Com ele em campo, nosso time ganha corpo e mais velocidade, pois se trata de um jogador que consegue chegar rápido na defesa e no ataque."