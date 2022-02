Fluminense e Vasco fazem clássico pelo Carioca de olho em outros torneios

O estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, receberá neste sábado um clássico pelo Campeonato Carioca com duas equipes mais preocupadas com outras competições. Fluminense e Vasco se enfrentam às 17 horas, pela nona rodada da Taça Guanabara, com o pensamento na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, respectivamente.

Em vantagem na segunda fase preliminar da competição sul-americana, o Fluminense jogará na terça-feira contra o Millonarios, da Colômbia, no Rio. Já o Vasco viajará até Araraquara, no interior de São Paulo, para encarar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, pela estreia no torneio nacional.

De um lado, o Fluminense terá uma equipe mista para o clássico. Pensando no aspecto físico de seus jogadores, o técnico Abel Braga dará um descanso a jogadores mais veteranos como o volante Felipe Melo e o centroavante Fred. Assim, quem ganha uma nova chance entre os titulares é o meia Paulo Henrique Ganso, que busca mais espaço na equipe, e o argentino Germán Cano, que pela primeira vez enfrentará o seu ex-clube.

Do lado vascaíno, o treinador Zé Ricardo não quer saber de folga e vai escalar o que tem de melhor. Entre eles está o meia Nenê, outro a encarar a sua antiga agremiação. Aos 40 anos, ele é um dos goleadores do Vasco no início deste ano e do Campeonato Carioca, com cinco gols ao lado do centroavante Raniel.

"Fico feliz com esse momento. Não esperava fazer tantos gols logo no início, mas o mais importante é que estamos construindo um time forte tecnicamente e aguerrido, que não desiste. Que conquistemos todos os nossos objetivos este ano", pontuou Nenê.

"Não tem muitos jogadores na minha idade que jogam no nível de intensidade que eu estou conseguindo ainda jogar, ajudar. Mas o principal é o amor pelo que eu faço. Sempre falo isso. Foi um propósito de vida e uma bênção poder fazer o que eu amo, que é jogar bola, mudar totalmente de vida a minha família", completou o meia.

Em termos de classificação às semifinais do Campeonato Carioca, nenhuma preocupação de ambos os lados. Líder com 21 pontos, o Fluminense já está garantido. Em terceiro com 19, o Vasco só precisa de um empate para garantir a vaga matematicamente.