Fluminense e Vasco jogam para tentar salvar a temporada

RIO - Dois dos mais vitoriosos clubes do Rio, Fluminense e Vasco somam quatro títulos do Campeonato Brasileiro cada um. Tradicionais rivais, neste domingo eles estão unidos pelo medo – do rebaixamento e da reação de suas torcidas. O Fluminense, que joga na Bahia, resolveu fechar sua sede nas Laranjeiras com medo de depredações caso o time não consiga fugir do descenso. Já o Vasco, que atua em Joinville, reforçou a segurança em São Januário pelo mesmo motivo. Os dois clubes também já planejaram esquema especial no retorno ao Rio caso o rebaixamento à Série B se confirme. Esse é o destino de pelo menos um deles no fim da rodada.

Mas a queda de pelo menos um deles é uma história que teve seu epílogo escrito muito antes desta rodada derradeira. Ao longo do ano, Fluminense e Vasco acumularam problemas dentro e fora de campo. Enquanto um apostou que a temporada vitoriosa de 2012 seria suficiente para manter o time embalado em 2013, o outro foi vítima do descaso e da falta de planejamento.

Um dos indícios de que a coisa não terminaria bem é comum aos dois clubes: a troca excessiva de treinadores. Tanto Fluminense quanto Vasco terminam a competição sob o comando do terceiro técnico diferente. O Tricolor das Laranjeiras iniciou a competição com Abel Braga, apostou em determinando momento em Vanderlei Luxemburgo e chamou Dorival Júnior para evitar a degola. Já a equipe de São Januário abriu a competição sob a batuta de Paulo Autuori, que depois cedeu lugar a Dorival Júnior, que finalmente acabaria trocado por Adilson Batista.

EQUÍVOCOS

Mal estruturado, o Vasco conviveu com um 2013 repleto de problemas – todos relacionados a questões financeiras. Faltou dinheiro até para o pagamento da conta de água, de modo que o clube precisou ser abastecido por carros-pipa mais de uma vez. E os tradicionais atrasos nos salários e direitos de imagem dos jogadores, que já haviam sido vistos na queda do clube em 2008, voltaram a ser registrados este ano.

A escolha do elenco também não se demonstrou acertada. No início do ano, o clube investiu em jogadores desconhecidos ou que terminaram a temporada passada em má fase em outros clubes. Procurou corrigir o erro no recesso da Copa das Confederações, quando trouxe o zagueiro Cris, o volante Guiñazu e o meia Juninho Pernambucano. Cris veio contestado do Grêmio, Guiñazu sofreu grave lesão logo na estreia – ficando afastado por três meses – e Juninho sentiu a carga excessiva de jogos, ora rendendo pouco em campo, ora enfrentando problemas musculares.

Para piorar, o comportamento extracampo também acabou tirando jogadores da equipe. André, artilheiro do time na competição com 12 gols, foi afastado pelo técnico Adilson Batista, bem como o também atacante Willie e o volante Sandro Silva.

DESMANCHE

Do Flu campeão de 2012, pouco restou. O time perdeu quatro jogadores importantes após a parada do meio do ano: Wellington Nem foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; Thiago Neves seguiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita; Deco, que vinha reclamando de constantes dores musculares, decidiu antecipar a aposentadoria; e Fred, o grande responsável pelos gols, contundiu-se em 31 de agosto e desde então não atuou mais. Além disso, o lateral-esquerdo Carlinhos, também com passagem pela seleção, está fora do time desde outubro por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Outro problema enfrentado pelo clube diz respeito ao atraso no pagamento a alguns jogadores. Os únicos que vêm recebendo em dia são aqueles que recebem diretamente do patrocinador do time, como é o caso do atacante Fred. Isso gerou mal-estar no grupo.

