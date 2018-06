Fluminense empata com o Flamengo e garante vaga na final da Taça Rio

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com Flamengo nesta quinta-feira, no estádio do Engenhão, e garantiu vaga na final da Taça Rio. Na decisão, o time tricolor enfrentará o Botafogo, que eliminou o Vasco. A partida está marcada para domingo, no Maracanã.

O zagueiro Gum, de cabeça, marcou para o time tricolor. Everton deixou tudo igual no fim da partida. O Flamengo ainda tentou pressionar nos instantes finais em busca da virada, o goleiro Diego Alves chegou a ir para a área, mas a virada não veio.

O time rubro-negro, no entanto, está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca por ter ganhado a Taça Guanabara, o primeiro turno. Agora é necessário aguardar o campeão da Taça Rio para a definição dos outros classificados para a fase decisiva do Estadual.

O gol do Fluminense saiu aos 45 minutos primeiro tempo. Gum aproveitou cobrança de escanteio e subiu mais alto que todos para marcar. O Flamengo conseguiu até impor o ritmo da partida, mas, desorganizado, encontrou dificuldades para furar o esquema com três zagueiros armado por Abel Braga.

A estratégia do Fluminense funcionou. Apesar de o gol não ter saído em um contra-ataque, o time tricolor conseguiu as melhores chances de gol em jogadas de velocidade. No segundo tempo, Pedro e Gilberto isolaram duas grandes chances de ampliar. Gum ainda chegou a balançar as redes novamente, mas o árbitro Mauricio Machado Coelho Junior assinalou incorretamente impedimento.

O goleiro Júlio César foi outro destaque do Fluminense. Fez ao menos duas boas defesas no reflexo em desvios de Henrique Dourado e Jonas. Ele só não conseguiu pegar a bola de Everton, que acertou uma bomba de primeira, de fora da área, no ângulo.

Nos minutos finais, o Flamengo foi para o tudo ou nada. Mas as bolas nas áreas contaram com a boa atuação da zaga do Fluminense e o goleiro Julio Cesar atentos. Diego Alves ainda se arriscou na área adversária, mas a virada não veio.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 1 FLAMENGO

FLUMINENSE - Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard (Douglas), Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Junior (Pablo Dyego) e Pedro (Marlon). Técnico: Abel Braga.

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê (Vinicius Junior); Jonas, Diego, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro (Cuéllar) e Everton; Henrique Dourado (Felipe Vizeu). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOLS - Gum, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Everton, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Mauricio Machado Coelho Junior.

CARTÕES AMARELOS - Júlio César, Pedro (Fluminense); Jonas, Éverton Ribeiro e Réver (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio.