Fluminense empata com Sport e vê sonho da Libertadores distante

Em um jogo movimentado, o Sport empatou com o Fluminense por 2 a 2, neste domingo, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe rubro-negra chegou à 10.ª posição com 48 pontos, sem nada a disputar até o final. Já o clube tricolor carioca permanece no 7.º lugar, com 58 pontos, e se complica em sua luta para conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores.

O empate em casa quebrou a sequência vitórias seguidas do Sport, que nas duas últimas rodadas venceu o Atlético Paranaense e o Palmeiras fora de casa. No próximo sábado, o Sport encara o já rebaixado Criciúma, em Santa Catarina, e o Fluminense enfrenta o Corinthians, no estádio do Maracanã, no domingo.

O Sport partiu para cima desde o início da partida. Aos quatro minutos, Patric recebeu de Rithely e avançou com rapidez, mas acabou desarmado por Fabrício na lateral direita. O time pernambucano chegou novamente pela esquerda, aos seis, em um contra-ataque, mas o assistente marcou impedimento de Joelinton ao receber a bola de Rithelly. A persistência deu resultado. Aos 10, Durval lançou Mike, que pegou de primeira na entrada da área, chutando de pé esquerdo e abrindo o placar.

Atrás no marcador, o Fluminense apertou o ritmo e pressionou a defesa rubro-negra, em uma sequência de tirar o fôlego. Aos 16 minutos, Wagner tentou o cruzamento para a grande área, mas bola sobrou nas mãos de Magrão. Aos 18, Fred recebeu de Conca na cara do gol, tentou arrumar a bola, mas foi desarmado pela defesa do Sport. Aos 22, Wagner tentou o cruzamento pra Fred, mas Renê fez o corte e mandou para escanteio. No minuto seguinte, Fred recebeu de Conca na intermediária, ajeitou, mas mandou para fora, à esquerda do gol de Magrão. Aos 31, um chute cruzado de Jean acabou no fundo das redes depois de desvio de Ewerton Páscoa, que marcou contra, deixando tudo igual na partida.

Os pernambucanos não se abateram com o empate do Fluminense, voltando a marcar sete minutos depois, aos 38. Em uma bonita jogada, Renê lançou na bola na área pela esquerda, Joelinton se esticou e conseguiu colocar a bola no fundo da rede.

A etapa complementar começou sem novidades com o Sport, como dono da casa, pressionando a equipe carioca e o Fluminense respondendo na tentativa de chegar ao empate. Apesar do corre-corre de ambos os lados, muitos erros e poucas finalizações. Em uma das poucas jogadas ofensivas, aos 14 minutos, Joelinton conseguiu dominar na entrada da área, girou e chutou. A bola bateu no travessão da meta de Diego Cavalieiri.

O troco veio em seguida, aos 18 minutos, quando Rafael Sóbis chutou da entrada da área para o gol e Magrão mandou para escanteio. Em nova tentativa dos donos da casa, aos 28, Renê chegou rápido pela esquerda e cruzou, Joelinton conseguiu finalizar e Diego Cavalieri defendeu com os pés.

Em um dos últimos lances, aos 42 minutos, Biro Biro bateu escanteio da esquerda, Conca desviou de cabeça na primeira trave, mas Kenedy não alcançou. Aos 46, o empate. Depois de uma bola lançada na área, pela direita, Fred dominou e chutou sem chances para Magrão, marcando o seu 15.º gol na competição.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 2 FLUMINENSE

SPORT - Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Danilo (Wendel) e Diego Souza; Mike (Ananias) e Joelinton (Régis). Técnico: Eduardo Baptista.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jean, Fabrício (Kenedy), Marlon e Carlinhos (Biro Biro); Valencia, Edson (Diguinho) e Conca; Rafael Sóbis, Walter e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Mike, aos 10, Ewerton Páscoa (contra), aos 31, e Joelinton, aos 38 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo, Mike, Rodrigo Mancha e Durval (Sport); Fabrício (Fluminense).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).