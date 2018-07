Fluminense empata e garante vaga na semifinal da Taça Guanabara

RIO - Mesmo com o time reserva, o Fluminense garantiu sua presença na semifinal da Taça Guanabara ao empatar com o Madureira por 2 a 2, neste domingo, no campo do Bangu. O técnico Abel Braga resolveu poupar os titulares para o confronto pela Libertadores, quarta-feira, contra o Huachipato, no Chile. Mas conseguiu a classificação para enfrentar o Vasco, no próximo fim de semana, na disputa por uma vaga à final do primeiro turno do Campeonato Carioca.

Logo de início, o Fluminense parecia disposto a decidir rapidamente o jogo. Samuel abriu o placar aos 14 minutos, após ótima jogada de Rhayner pela direita. O time era absoluto em campo e não dava espaços para o Madureira. Aos poucos, porém, a equipe do subúrbio carioca reagiu e começou a assustar o goleiro Ricardo Berna.

O jogo teve de ser interrompido várias vezes por causa de pipas que caíam no gramado. Com isso, os atletas aproveitavam a pausa para ingerir energéticos e beber água. Embora a parada técnica não seja mais obrigatória, o calor no bairro de Bangu era tão intenso que o árbitro Péricles Bassols resolveu dar alguns minutos de descanso para as equipes na metade do primeiro e do segundo tempo.

Até o fim da primeira etapa, a partida foi paralisada mais duas vezes, por questões técnicas. Ou seja, o árbitro marcou dois pênaltis. O do Madureira foi convertido por Rodrigo, aos 43 minutos. Logo depois, o meia Thiago Neves, que não anda prestigiado com a torcida do Fluminense, desperdiçou sua cobrança, defendida por Márcio.

Mas Thiago Neves se recuperaria em parte quando, de cabeça, escorou cruzamento de Monzón e deixou Samuel diante do goleiro para desempatar, já aos 22 minutos do segundo tempo. Depois, foi substituído e recebeu vaias por parte da torcida. Enquanto isso, as pipas continuavam caindo em campo. Foram mais de 20 ao longo dos 90 minutos. Isso tornou o jogo mais monótono, o que parecia beneficiar o Fluminense.

No final, Rodrigo, de cabeça, marcou novamente para o Madureira aos 38 minutos, o que deixou o técnico Abel Braga muito tenso, já temendo uma derrota de virada. Até o apito final, o nervosismo tomou conta da torcida, embora o empate classificasse o Fluminense para a semifinal.

FLUMINENSE 2 x 2 MADUREIRA

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Wellington Silva, Digão, Gum e Monzón; Edinho, Diguinho, Wagner (Felipe) e Thiago Neves (Marcos Júnior); Rhayner e Samuel. Técnico - Abel Braga.

MADUREIRA - Márcio; Diego Renan, Zé Carlos, Leozão e Gabriel Araújo (Carlinhos); Gilson, Ramon, Rodrigo e Renan; Jairo (Obina) e Derley. Técnico - Alexandre Gama.

GOLS - Samuel, aos 14, e Rodrigo (pênalti), aos 43 minutos do primeiro tempo; Samuel, aos 22, e Rodrigo, aos 38 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols.

CARTÃO AMARELO - Monzón, Zé Carlos e Wagner.

RENDA - R$ 21.040,00.

PÚBLICO - 1.426 pagantes.

LOCAL - Estádio de Moça Bonita, em Bangu (RJ).