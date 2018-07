Fluminense empata, mas avança na Copa São Paulo

Velo e Fluminense terminaram nesta fase com os mesmos sete pontos. O primeiro, porém, tem melhor saldo de gols: 7 a 4. O Velo Clube vai enfrentar agora o primeiro time pelo índice técnico, ainda indefinido. Enquanto isso, o Fluminense vai aguardar o final da rodada para conhecer sua posição e seu adversário.

Curiosamente, antes do jogo deste domingo, os dois times não tinham sofrido gol. O Velo Clube saiu na frente, com um pênalti, cobrado por Caio, mas o Fluminense virou ainda no primeiro tempo com Fernando e Zé Lucas.

No segundo tempo, o Velo empatou com Raul e o empate empurrou os dois times para a segunda fase. Na preliminar, Atlético-AC e Itaúna-MG empataram sem gols e somaram seus primeiros pontos na competição.

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Fortaleza confirmou a liderança e a sua vaga pelo Grupo P ao empatar com o São Bernardo, por 1 a 1. Os dois times terminaram na primeira posição com cinco pontos e também com um gol de saldo. Mas o time cearense levou vantagem no número de gols marcados: 4 a 3. Na segunda fase, o Fortaleza vai enfrentar o Botafogo-RJ, líder do Grupo O.

Vice-líder do Grupo P o São Bernardo não consegue entrar na segunda fase pelo índice técnico. E o time paulista ficou perto da vitória, porque saiu na frente com Gabriel, cobrando pênalti, aos 4 minutos do segundo tempo.

Mas sofreu o empate aos 40 minutos, num pênalti cobrado por Edinho. Na preliminar, o JV Liberal-MA venceu o Caxias-Rs, por 2 a 1, e terminou em terceiro lugar, com quatro pontos. O time gaúcho foi o lanterna, com um ponto.

A terceira rodada da fase de grupos será encerrada na tarde deste domingo, com mais quatro jogos. Estas partidas vão definir os 16 confrontos do mata-mata.

Confira os resultados deste domingo:

Grupo P

Caxias-RS 1 x 2 JV Lideral-MA

São Bernardo 1 x 1 Fortaleza

Grupo S

Atlético-AC 0 x 0 Itaúna-MG

Velo Clube-SP 2 x 2 Fluminense