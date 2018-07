Fluminense empresta atacante Biro Biro para a Ponte Preta

Figura constante no banco de reservas do Fluminense durante o Campeonato Brasileiro, o atacante Biro Biro vai tentar se desenvolver longe das Laranjeiras. O jovem jogador de 20 anos, formado em Xerém, foi emprestado para a Ponte Preta e vai disputar o Paulistão pela equipe de Campinas.

"Estou muito feliz com essa chance de atuar pela Ponte Preta. É um clube que tem uma torcida apaixonada e fanática, que oferece todas as condições e está montando uma equipe forte para o ano que vem. Espero agarrar essa chance", disse o jogador, por meio de sua assessoria de imprensa.

De acordo com seu empresário, Jorge Moraes, e contratação de Biro Biro foi um pedido do técnico Guto Ferreira. "Acredito que será importante para ele essa chance, pois ele poderá jogar o Paulistão, um campeonato muito forte, e também a Série A do Brasileiro", comentou o agente.