Fluminense empresta jovem Matheus Carvalho para o Monaco

O Fluminense tem como prática emprestar os garotos formados na base e que não serão aproveitados no profissional, preferencialmente para clubes europeus, para que possam render algum dinheiro ao clube caso se destaquem. Neste sábado, os cariocas conseguiram um negócio improvável: fecharam o empréstimo do atacante Matheus Carvalho, de 22 anos, para o Monaco.

O garoto começou a receber oportunidades no time profissional do Flu em 2011, mas nunca vingou. Passou sem brilho pelo Joinville e, no ano passado, praticamente não atuou pela equipe carioca. No Brasileirão, só jogou em duas partidas. Mesmo assim, cavou vaguinha, por empréstimo, em um dos clubes mais ricos da Europa.

"É uma grande chance que Deus me proporcionou em poder mostrar meu trabalho em um clube de primeira divisão da Europa. Vou dedicar 100% do meu tempo para trabalhar e aproveitar essa oportunidade de crescer em minha profissão, com tudo que poderei viver e conhecer e, assim, aprimorar minha carreira", disse o jogador, via assessoria de imprensa.

O Monaco tem outros dois garotos brasileiros no seu elenco: o zagueiro Wallace, formado pelo Cruzeiro, de apenas 20 anos, e o lateral Fabinho, de 21, que mal jogou pelo Fluminense antes de ser vendido para o Real Madrid. Ele está no Monaco desde 2013.