Fluminense empresta meia Gustavo Scarpa para o Red Bull Brasil

A diretoria do Fluminense emprestou nesta segunda-feira o meia Gustavo Scarpa, de apenas 20 anos, para o Red Bull Brasil. Ele vai defender o time paulista até o fim do Estadual, no início de maio.

Natural de Campinas, Scarpa foi revelado pelo Guarani e tem passagens por Santos e Desportivo Brasil. Em 2012, ele chegou ao clube carioca, no qual se destacou na base durante a Copa São Paulo de Juniores deste ano.

Na temporada 2014, ele chegou a ganhar algumas chances na equipe principal, mas não foi muito aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges. Por isso, o time resolveu cedê-lo no início de 2015.

Enquanto o jovem jogador deixa o clube, outro meia, Marlone, de 22 anos, foi confirmado pelo clube. Lançado pelo Vasco, ele fez parte do elenco do Cruzeiro neste ano. Agora deve fazer exames médicos nesta semana para assinar contrato logo em seguida.