Fluminense encara a Cabofriense por reação no Campeonato Carioca

RIO - Em busca da reabilitação no Campeonato Carioca, após a derrota no clássico do último domingo contra o Botafogo, o Fluminense enfrentará a Cabofriense, melhor entre os times pequenos da competição, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ). As duas equipes têm 22 pontos em 10 rodadas - o clube tricolor é o segundo colocado e o adversário vem em seguida na tabela de classificação.

O jogo será mais uma oportunidade de Fred reencontrar o bom futebol. O jogador foi mal no clássico e até perdeu um pênalti. Recebeu depois o apoio do técnico Renato Gaúcho e dos colegas de time. Na última segunda, teve seu nome anunciado na lista da seleção brasileira para amistoso contra a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo.

A equipe das Laranjeiras terá duas baixas: o lateral-esquerdo Carlinhos, vetado devido a uma pubalgia, e o volante Valencia, suspenso por receber três cartões amarelos. Nesta terça, Renato Gaúcho comandou um treino tático e quem ocupou a vaga na lateral esquerda foi o jovem Ailton, que deve começar a partida. No entanto, o meia Chiquinho, que substituiu Carlinhos em algumas oportunidades, também é opção.

A Cabofriense vem embalada por três vitórias, a última sobre o Vasco, em São Januário, de virada. O time da Região dos Lagos estará desfalcada do atacante Bruno Veiga, que pertence ao Fluminense e, por força contratual, não pode jogar.