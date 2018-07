Fluminense encara a Chapecoense com 'obrigação' de vencer

O Fluminense não pode perder da Chapecoense nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, se quiser se manter no páreo por uma vaga na Copa Libertadores. Do outro lado, a equipe catarinense tem de vencer para fugir do rebaixamento. Diante da necessidade das duas equipes por um resultado positivo, a expectativa é de um jogo emocionante.

O técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, não confirmou o time que vai a campo e a principal dúvida está no ataque. Walter e Rafael Sóbis disputam a vaga de quem vai atuar ao lado do capitão Fred. Sem Wagner suspenso, o meia Cícero vai receber uma nova oportunidade de mostrar serviço entre os titulares.

A arrancada do time carioca nesta reta final é o que motiva Rafael Sóbis para concluir a "missão Libertadores". "Estamos vindo de cinco vitórias em seis jogos e esperamos que nas próximas rodadas nosso nível continue bem porque como consequência, até pelos resultados e pelos confrontos diretos, estaremos na Libertadores", projetou o atacante.

Além do bom momento do time, a data do jogo coincide com o feriado da consciência negra na cidade do Rio, o que deve levar um bom público ao Maracanã para apoiar o time tricolor. A distância do Fluminense - sétimo colocado, com 57 pontos - para o Grêmio (quarto) é de apenas três pontos.

Pelos lados da Chapecoense, a hora é de reestruturação. A derrota para o Vitória, na última rodada, colocou o time na zona de rebaixamento e, por isso, o técnico Jorginho foi demitido e substituído pelo auxiliar Celso Rodrigues, que se mostra tranquilo com a pressão. "O grupo é esse, conheço os jogadores e precisamos todos acreditar, pois já provamos que temos sim a capacidade de sair dessa situação incômoda". Para o jogo, o treinador tem apenas uma dúvida: o volante Ricardo Conceição sentiu dores na panturrilha e pode ser poupado.