Fluminense encara Atlético-GO em vantagem e aposta em Nenê para confirmar vaga

O Fluminense aposta na experiência e na fase artilheira de Nenê diante do Atlético-GO para confirmar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Em vantagem para se classificar, o time carioca encara o adversário goiano nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Olímpico, em Goiânia.

No jogo de ida, no Maracanã, disputado na semana passada, o Fluminense venceu por 1 a 0. Por isso, tem a vantagem de poder empatar para se classificar à próxima fase. O Atlético-GO precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória pelo placar mínimo leva a decisão da vaga às penalidades. Não há mais o gol marcado fora de casa como critério de desempate.

"Nós não podemos jogar diferente por isso porque um gol só é muito pouco. É uma vantagem, mas não é uma coisa que vá fazer a gente jogar diferente por causa disso", avisou Nenê. "Temos que jogar da mesma maneira que jogamos aqui, tentar buscar o gol o tempo inteiro. Claro, com inteligência, sabedoria. Tentar buscar mais um golzinho, que aí sim tendo dois gols, já dificulta mais para eles. Mas não mudar de postura", reforçou o meio-campista.

O veterano é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, com 17 gols, e também o maior goleador da Copa do Brasil, ao lado do atacante Léo Gamalho, do CRB - ambos têm seis gols. Além disso, quando ele vai às redes o time tricolor costuma vencer. Foram dez vitórias em 11 partidas nas quais o meio-campista marcou.

O momento do Fluminense não é dos melhores. Ainda que não precise vencer para seguir vivo na competição, a equipe tricolor triunfou tem oscilado na temporada. Nos últimos seis jogos, considerando Copa do Brasil e Brasileirão, venceu só dois.

"Temos que tirar uma lição das coisas que nos equivocamos nesses jogos e pensar para frente. Fizemos tudo que podíamos, já passou, não vai mudar. É aprender. Alguns jogos foram mais desatenções nossa do que mérito do adversário. Isso dá para melhorar com certeza para conseguir uma dinâmica positiva de vitórias", avaliou Nenê.

Fred poderia ser a grande novidade. O centroavante voltou a treinar nesta semana depois de se recuperar da covid-19 e está à disposição. No entanto, como ficou mais de dez dias inativo, cumprindo o período de isolamento, a comissão técnica optou por não relacioná-lo e ele ficou no Rio.

Antes, o veterano já não vinha sendo titular. O posto era ocupado por Evanilson, mas o jovem foi negociado com o Porto e, desde que saiu, o setor ofensivo virou um dos problemas para o técnico Odair Hellmann resolver. Fred tem um gol marcado em 12 partidas desde que retornou ao clube do qual é considerado ídolo. Três jogadores brigam pela posição de centroavante: Luiz Henrique, que foi improvisado na função nos últimos dois jogos, Marcos Paulo e Felippe Cardoso.

Sem o artilheiro

O Atlético-GO não conta com Renato Kayzer, referência ofensiva do time do técnico Vagner Mancini e artilheiro da equipe na temporada, com dez gols. Ele aceitou uma proposta do Athletico-PR e deixou o clube. Embora a presença dos torcedores ainda não esteja liberada, os goianos apostam no fator casa para reverterem a desvantagem e conseguirem ir às oitavas.

"Em casa, temos feito bons jogos, marcando gols. Conhecemos o adversário e acreditamos em nosso potencial, pois trabalhamos bastante. Vamos fazer de tudo para furar a defesa do Fluminense e conseguir nossa vaga", disse o meio-campista Chico, sul-coreano naturalizado brasileiro. "É um jogo muito parelho. Não acredito que o Fluminense ficará com todo o time na defesa. Eles vão ter que sair porque sabem a força que a gente tem aqui", acrescentou.

Sem Kayzer, Mancini deve escalar Hyuri no comando do ataque. No meio, o treinador tem o retorno de Marlon Freitas, desfalque nos últimos três jogos em razão de uma lesão no quadril. Ele está recuperado, mas não é certo que comece jogando. Pode ser que o treinador mantenha o zagueiro Oliveira, autor de um golaço contra o Atlético-MG, improvisado na função.